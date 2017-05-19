ООН: Бомба в ноутбуке на борту самолета - лишь вопрос времени

CA-NEWS (CA) - Использование экстремистами в самолетах взрывных устройств, замаскированных в ноутбуках и планшетах, фактически неизбежно и это лишь вопрос времени, считают в антитеррористическом комитете Организации объединенных наций, передает Би-би-си.

"Вопрос надо ставить - не случится ли это, а когда это случится", - заявил исполнительный директор антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборд.

Это заявление прозвучало после того, как власти США и ЕС решили не запрещать перевозку в ручной клади планшетов и ноутбуков на рейсах, следующих из Европы в США, из-за угрозы терактов.

Ранее США и Великобритания ввели запрет на перевоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на борту самолетов, следующих из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением.

По мнению Лаборда, угроза организации взрывов на европейских авиарейсах весьма серьезна.

Глава антитеррористического комитета ООН пояснил, что большую опасность для европейских стран представляют боевики экстремистской группировки "Исламское государство", возвращающиеся в Европу из Сирии и Ирака.

ИГ сдает свои позиции в Сирии и Ираке, в результате чего растет число боевиков (преимущественно выходцев из европейских государств), возвращающихся в свои страны. Со слов Лаборда, они более опасны, чем те, кто организовывал нападения ранее.

"В целом, эти люди гораздо более решительны, они опытнее и лучше обучены", - отметил Жан-Поль Лаборд.

В конце марта власти США ввели запрет на перевозку ноутбуков и планшетов в салоне самолетов, следующих из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Ограничения США коснулись авиарейсов из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые Вашингтон рассматривает как потенциальный источник террористической угрозы: Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.

Аналогичный запрет, введенный Великобританией, распространяется на прямые рейсы из шести стран - Египта, Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Туниса и Ливана.

Власти США и Великобритании объяснили необходимость введения запрета появлением информации о попытках экстремистов замаскировать взрывные устройства в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плеерах и электронных игровых устройствах.

Глава антитеррористического комитета ООН полагает, что вводимые ограничения хотя и снизят риск теракта, однако не смогут полностью обеспечить безопасность полетов.

"Несмотря на вводимые ограничения на передвижение, вы получите боевиков террористических группировок, которые сумеют просочиться сквозь границы и вернуться в свои страны - в основном с помощью контрабандистов", - пояснил Лаборд.

Как отметил глава комитета, в то же время число выходцев из Европы, желающих присоединиться к ИГ, заметно сократилось. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что за последний год число иностранцев, едущих на территории, контролируемые ИГ, сократилось на 90%.

Лаборд отметил, что ему не известно, могут ли боевики ИГ организовать нападение, замаскировав взрывное устройство в ноутбуке, но, с его слов, у ряда экстремистских и преступных группировок такие возможности есть