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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора
Предыстория: Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за парня не аристократического происхождения

CA-NEWS (CA) - Правительство Японии одобрило законопроект, позволяющий 83-летнему императору Акихито при жизни отречься от престола. При этом Хризантемовый трон перейдет его наследнику, кронпринцу Нарухито, сообщает в пятницу, 19 мая Reuters.

Документ в течение дня будет передан на утверждение в парламент, и может быть принят в середине июня.

Законопроект был разработан для 83-летнего императора Акихито, который в августе прошлого года выразил желание отойти от дел из-за преклонного возраста. Предполагается, что он может отречься от престола в декабре 2018 года, когда ему исполнится 85 лет. После этого Акихито сохранит титул «Ваше величество», государственное обеспечение и прочие привилегии. У императора двое сыновей и дочь, 4 внука и 3 внучки.

Однако, законодательство не затронет спорные вопросы такие как пересмотр закона о правопреемстве только для мужчин, а также разрешения женщинам оставаться в императорской семье после вступления в брак с человеком не аристократического происхождения.

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