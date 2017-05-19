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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистан пытались ввезти «бриллиантовый» лаваш (фото)
CA-NEWS (UZ) - Таможенники Ташкентского международного аэропорта пресекли незаконный ввоз драгоценностей на сумму более 9 млн сум (более $1,1 тыc. по рыночному курсу). Украшения пытался провезти пассажир рейса «Москва-Ташкент», а спрятаны они были в лаваше, сообщила пресс-служба Государственного Таможенного комитета РУз.

Драгоценности весом 87 грамм сначала попытались замаскировать под конфеты, завернув их в фантики, а затем укутали в лаваш. По факту провоза контрабанды возбудили уголовное дело.

В аэропорту Самарканда также был задержан правонарушитель, который пытался провезти в Узбекистана контрабандой золотые украшения общим весом почти 300 гр.

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