Гюлен: Я, наверное, не доживу до времени, когда Турция станет примером образцовой демократии

CA-NEWS (CA) - Турецкий проповедник, обнимаемый в организации военного переворота в Турции в 2016 году Фетхуллах Гюлен, в своей статье в The Washington Post пишет о том, что он потерял Турцию, которую знал.

«Когда во вторник в Белом доме встретятся президенты США и Турции, лидер одной страны, которую я почти двадцать лет называю своим домом, встретится лицом к лицу с лидером моего отечества", - написал Гюлен о прошедшей встрече лидеров двух стран.

Как отмечается в статье. проповедник проживает в США и является турецким священнослужителем и общественным деятелем.

Т«урция, которую я когда-то знал как страну, вселяющую надежды и идущую к укреплению своей демократии и умеренной формы секуляризма, сделалась вотчиной президента, который делает все возможное, чтобы взять власть в свои руки и подавить инакомыслие», - пишет автор.

В статье говорится, что запад должен помочь Турции с возвращением на путь демократии. Нужно воспользоваться встречу с саммитом НАТО как шанс на продвижение этих усилий.

Ф.Гюлен напоминает, что яростно осуждал попытку переворота в Турции 15 июля и категорично отрицал свою причастность к нему. "Тем не менее, безо всяких доказательств, Эрдоган немедленно обвинил меня в его организации с расстояния в 5 тыс. миль", - говорится в статье. Кроме того, он сказал, что «любой кто принял участие в перевороте предал мои идеалы».

"Продолжающиеся преследования гражданского общества, журналистов, ученых и курдов в Турции угрожают долгосрочной стабильности в этой стране", - считает он. "Турция при диктаторском режиме, которая станет убежищем агрессивных радикалов и доведет своих граждан курдской национальности до отчаяния, стала бы кошмаром в плане ближневосточной безопасности", - пишет он.

Гюлен предлагает несколько практических шагов для восстановления турецкой демократии. "НАТО может и должно потребовать, чтобы Турция выполняла свое обещание соблюдать демократические нормы альянса", - пишет он.

Он также предлагает составить проект новой конституции Турции - "путем демократического процесса, в который внесли бы свой вклад все слои общества" - и "разработать школьную программу, которая делала бы упор на ценностях демократии и плюрализма и поощряла бы критическое мышление".

"Но прежде чем сможет осуществиться первая или вторая из этих мер, турецкое правительство должно прекратить репрессии в отношении собственного народа и восстановить права физических лиц, которым Эрдоган нанес ущерб без надлежащих судебных процедур", - заявляет автор.

«Я, наверное, не доживу до времени, когда Турция станет примером образцовой демократии, но я молюсь о том, что можно будет остановить приближающуюся авторитарную тенденцию, пока не стало слишком поздно», заключил Гюлен.

По данным Amnesty International, в настоящее время треть всех заключенных в тюрьме журналистов в мире находятся в турецких тюрьмах.

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