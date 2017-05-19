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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Названа дата проведения Всемирного курултая казахов

CA-NEWS (KZ) - Всемирная ассоциация казахов объявила о дате V Всемирного курултая казахов, передает  Tengrinews.kz.

Как сообщила корреспонденту директор аналитического центра Всемирной ассоциации казахов Кулгазира Балтабаева, курултай пройдет 23-24 июня в Астане. "22 июня участники курултая прибудут в Астану, где по прибытии возложат цветы к монументу Независимости. 23 июня курултай откроется торжественным выступлением Президента Казахстана, председателя Всемирной ассоциации казахов, в Назарбаев Университете. После него выступят делегаты курултая", - рассказала Кулгазира Балтабаева.

Она уточнила, что в курултае примут участие 700 человек из 39 стран, причем половина из них приедет из-за рубежа. По словам Кулгазиры Балтабаевой, для гостей будут организованы экскурсия по Астане, посещение этноаула и оперы "Кыз Жибек". Вся делегация посетит выставку EXPO-2017. "Всемирный курултай, согласно уставу, проводится раз в пять лет. Его организовывает Всемирная ассоциация казахов.

Постановлением правительства создана республиканская комиссия во главе с Аскаром Маминым (первый заместитель премьер-министра РК)", - добавила она. В проведении мероприятия, по информации ассоциации, примут участие акиматы Астаны, Алматы, АО ФНБ "Самрук-Казына", АО "НК" КТЖ" и Министерство культуры и спорта РК.

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