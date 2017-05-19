В Москве обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века

CA-NEWS (CA) - В центре Москвы археологи обнаружили элементы деревянной мостовой XVII века и брусчатку XVIII века. Находки были сделаны на Большой Лубянке во время работ по ремонту водопровода и водостока, говорится в сообщении мэрии Москвы.

На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII–XVIII веков. Бревна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров. Поверх деревянной мостовой ученые увидели мощение более позднего периода: булыжники XIX — начала XX века.

Провести археологический мониторинг на такой глубине позволили работы по ремонту водопровода и водостока.

В узких траншеях также нашли десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте и в прежние времена было плотное движение. Археологи обнаружили металлические конские подковы и обувные набойки, которые датируют XVII–XIX веками. Также исследователям встретились медные монеты XVIII–XX веков, гвозди и разнообразная керамика того же периода.

Большая часть мелких находок Большой Лубянки относится к XIX веку. Археологи объясняют это тем, что по соседству, на Лубянской площади, тогда был фонтан с питьевой водой, и горожане часто приходили к нему. К тому же ямщики останавливались на Большой Лубянке, чтобы набрать в фонтане воды для лошадей.

«Все мелкие артефакты предстоит описать и изучить. В дальнейшем они могут быть переданы в фонды музеев и пополнят коллекцию выставки находок программы «Моя улица», - отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Что касается булыжной и деревянной мостовой, остатков оборонительного рва, валов и бастионов, то их опишут, а затем нанесут на археологическую карту столицы. Сами объекты снова засыплют грунтом, поясняет он.

Ранее, 16 мая, археологи нашли в Москве старинный некрополь. Это произошло во время замены коммуникаций на Сретенке в разрытой траншее. Среди находок были остатки фундамента церкви Спаса Преображения в Пушкарях и надгробия с орнаментом в виде ленты с гранями, а также фрагмент торца каменной плиты, стоявшей у изголовья могилы.

До этого, в мае, у основания Китайгородской стены в Москве нашли «тайные комнаты». Они были найдены в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом на Новой площади.