Высокие ставки по депозитам в РК объяснили экономисты

CA-NEWS (KZ) - В феврале 2017 года Нацбанк РК снизил базовую ставку, которая служит ориентиром стоимости финансовых ресурсов в экономике, до 11 процентов. Однако до сих пор некоторые банки предлагают казахстанцам делать вклады со ставкой, достигающей 14 процентов. Tengrinews.kz приводит мнения экономистов о ситуации на рынке.

Как пояснил эксперт Мурат Темирханов, банки дают ставку по депозитам населения больше, чем базовая ставка, по двум причинам. "Первая. Несмотря на то, что население может снять досрочно свои депозиты, из-за страховки государства они обычно не очень активно это делают, даже в случае проблем у банка. Поэтому банки рассматривают депозиты населения как относительно долгосрочные средства и готовы платить по ним более высокие ставки. Вторая. Банки, которые преимущественно занимаются розничным кредитованием, готовы давать более высокие ставки по депозитам. Это связано с тем, что ставки на кредиты населению обычно значительно выше ставок на банковские кредиты юрлицам", - сказал он.

Экономист отметил, что не считает текущие ставки по депозитам завышенными. Он подчеркнул, что государство устанавливает ограничения на максимальные ставки по депозитам при страховке. Отметим, данный момент Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендует ставку в 14 процентов.

Темирханов пояснил, что, в свою очередь, процентные ставки для юрлиц формируются рыночным способом, и они напрямую зависят от уровня базовой ставки. "Базовая ставка на сегодня установлена в 11 процентов с коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Это означает, что банки могут положить свои деньги в Нацбанк под 10 процентов и взять у регулятора очень краткосрочный кредит под 12 процентов. Соответственно, банки предлагают юридическим лицам ставки ниже верхней границы базовой ставки, а иначе им легче взять деньги у Нацбанка", - говорит Темирханов. По его словам, если депозиты краткосрочные, то ставки по ним должны быть ниже базовой ставки, а иначе банкам будет более выгодно брать деньги у Нацбанка.

"По долгосрочным депозитам ставки могут быть выше, чем базовая ставка, потому что Нацбанк дает кредиты на очень короткие сроки. Однако для банков здесь есть другая проблема. В Казахстане по сути нет долгосрочных депозитов, поскольку, согласно законодательству, любое физ- и юрлицо может без всяких санкций снять свои депозиты, даже если они были размещены на долгий срок", - прокомментировал эксперт.

Экономист Алмас Чукин также пояснил, что ставки по депозитам по законам экономики живут своей жизнью и не подчиняются базовой ставке Нацбанка напрямую. "У денег населения есть свой рынок, и там действуют свои правила соотношения спроса и предложения. В идеальной экономике, чтобы человек был заинтересован в сбережении, ставка должна быть на 2-3 процента выше уровня инфляции в стране. Потому что, если этого не будет, потребитель скорее будет заинтересован потратить средства, купив вещь до того, как она подорожала из-за инфляции. С другой стороны, банки живут в своем мире. У них то много денег, то мало по отношению к реальной ситуации в экономике. Если экономика в порядке, все растет и спрос на кредиты хороший, банкам нужны средства и они готовы платить больше по депозитам и привлекать деньги. Или, к примеру, государство активно закачивает деньги в экономику и банкам особо не нужны средства, тогда спрос на деньги населения падает.

В общем, вариантов много. Поэтому ответ простой - на сегодня ставки по депозитам в Казахстане соответствуют базовым законам экономики, они не высокие, но не завышенные, ситуация обычная", - сказал он. По его словам, сейчас направление движения "цены денег" по Нацбанку и по депозитам в коммерческих банках совпадает.

"В последние два года НБ поднимал ставку и доходность депозитов росла, потом они стали снижать, и ставки по розничным депозитам тоже стали снижаться. Нацбанк не зря по теории называется "кредитором последней инстанции". К нему вообще-то надо обращаться в крайнем случае. Их роль - регулировать рынок, но не заменять рынок своими ресурсами. Плюс к этому, НБ практически не дает "длинных" денег, то есть на долгие сроки. Поэтому население всегда выгодней. Но если у населения денег мало, тогда, конечно, роль НБ вырастает", - сказал эксперт.

По его словам, одной из причин высоких ставок по депозитам является высокая инфляция и высокий уровень базовой ставки. "Завышенных ставок по депозитам нет. Они выше базовой ставки на нормальную величину. Они просто высокие, так как высока инфляция пока, и высок уровень базовой ставки. Когда эти две подпорки начнут снижаться, тогда и ставки должны будут пойти вниз. Но могут и не пойти. Есть и другие причины на рынке", - резюмировал эксперт



