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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Китай вновь выдвинул территориальные требования к Таджикистану - СМИ
CA-NEWS (TJ) - Китай вновь выдвинул территориальные требования к Таджикистану, сообщает издание eureporter.co.

Ольга Малик, автор статьи "Территориальные претензии Китая вызывают беспокойство в Таджикистане" утверждает, что вновь возобновились споры о возможной передаче Китаю некоторых территорий Таджикистана. Ранее, эти споры якобы происходили в 2013 году.

По данным автора, в конце 2016 года, ряд китайских ученых обратились в правительство с просьбой провести расследование по вопросу исторической принадлежности некоторых таджикских территорий Китаю.

Во время своего визита в Китай в 2016 году, доктор Акрами (Зиевиддин Акрами), директор Института истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана и его коллеги обсуждали этот вопрос с китайскими учеными. Последние предложили научное исследование, чтобы доказать факт принадлежности Китаю некоторых территорий Центральной Азии и, в том числе, части Таджикистана.

После дискуссий китайские ученые потребовали провести археологические раскопки на спорных территориях в Таджикистане. Северо-западный политехнический университет города Сиань предложил полностью спонсировать проект.

Первый этап проекта будет включать в себя, перевод и публикацию шести томов научной работы "История таджикского народа", где можно будет якобы найти некоторые существенные факты ранней и древней истории Таджикистана, которые доказывают заявления китайских ученых.

Следующий этап проекта предполагает археологические раскопки в долинах Бешкента и Дангары, где было найдено много объектов, которые принадлежали к древнему периоду правления юэчжей (I-II век н.э.).

Юэчжи, по данным китайских ученых, якобы были частью китайской этнической группы.

Автор статьи отмечает, что археологи, историки и ученые Таджикистана обеспокоены тем, что в конце концов Китай добьется успеха в приобретении спорных территорий, учитывая очевидное экономическое и политическое превосходство северного соседа.

"Тем не менее, агрессивная политика Пекина находится далеко за пределами цели достижения исторической справедливости: спорная земля богата золотом и другими драгоценными металлами и минералами," - отмечает автор.

Заметим, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон отсутствовал на последнем саммите в Пекине "Один пояс — Один путь". Некоторые эксперты даже предположили об охлаждении в отношениях Китая и Таджикистана. В то же время, высказывается мнение, что охлаждение в отношениях связано с тем что Китай отказался поддержать ряд проектов, предложенных таджикским правительством.

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