Бывшая жена Путина связана с многомиллионным имуществом

- Бывшая жена президента России Людмила Путина помогла создать и поддерживает фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», который владеет историческим зданием в Москве - Домом Волконских, что позволяет зарабатывать миллионы долларов, сдавая его в аренду, сообщает Reuters со ссылкой на журналистов, изучившие документы по недвижимости.

Здание было реконструировано при содействии партнеров Путина. Доход от аренды выплачивается частной компании, принадлежащей человеку, чье имя совпадает с девичью фамилией бывшей жены Путина - Людмила Александровна Шкребнева, показывают документы.

Отмечается, что нет достоверных подтверждений о том, являются ли одним и тем же лицом бывшая жена Путина и указанное физическое лицо в документах. Так, 1 процентом Meridian владеет Татьяна Шестакова, бывшая женой Василия Шестакова - старого друга и спарринг-партнера Путина по дзюдо.

Источник, задействованный в ремонте, сказал, что Людмила Путина, тогда еще жена президента, посетила дом Волконского, чтобы ознакомиться с работой.

«Мы все знали, что департамент постоянно следит за процессом», - сказал источник, который говорил с Reuters на условиях анонимности. «Когда госпожа Путина совершила инспекционный визит, они немедленно закрыли всю Воздвиженку».

Агентство Reuters не смогло установить общий доход, получаемый компанией Meridian от сдачи в аренду помещений в московской собственности, или того, что он платит фонду ЦРМК. Выручка компании за 2015 год показывает доход в 225 млн рублей ($3,9 млн), но не раскрывает, куда идут деньги.

Один из арендаторов, российский банк ВТБ, в 2015 году оплатил аренду на сумму более двух миллионов долларов. Финансовый институт снимает 3 011 квадратных метров. В целом доходы Meridian в этом году составили 3,89 миллиона долларов, согласно документам компании. Другими арендаторами являются Сбербанк, "СеверСтройГрупп", турагентство, ресторан суши и Burger King.

Reuters запросил комментарии от Meridian и ЦРМК, посредством писем и телефонных звонков , но не получило ответа. Пресс-служба Кремля не ответила на вопросы о бывшей первой леди.