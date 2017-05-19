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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Названо имя подозреваемого в хищении 10 пистолетов из Академии Погранслужбы КНБ

CA-NEWS (KZ) - В Комитете национальной безопасности РК предоставили информацию о подозреваемом в похищении десяти боевых пистолетов Макарова, передает Tengrinews.kz.

"16 мая похищенное оружие изъято членами следственно-оперативной группы у военнослужащего Академии ПС КНБ РК ефрейтора к/с Алипбекова Бакытжана Нахыпжановича 18.08.1996 года рождения. По факту хищения пистолетов Южным региональным ВСУ МВД РК возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291 УК РК", - сообщается в ответе Академии Погранслужбы КНБ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Отмечается, что в интересах следствия предоставление иной информации невозможно.

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