Названо имя подозреваемого в хищении 10 пистолетов из Академии Погранслужбы КНБ

CA-NEWS (KZ) - В Комитете национальной безопасности РК предоставили информацию о подозреваемом в похищении десяти боевых пистолетов Макарова, передает Tengrinews.kz.

"16 мая похищенное оружие изъято членами следственно-оперативной группы у военнослужащего Академии ПС КНБ РК ефрейтора к/с Алипбекова Бакытжана Нахыпжановича 18.08.1996 года рождения. По факту хищения пистолетов Южным региональным ВСУ МВД РК возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291 УК РК", - сообщается в ответе Академии Погранслужбы КНБ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Отмечается, что в интересах следствия предоставление иной информации невозможно.



