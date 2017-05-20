Бывший глава ФБР даст показания перед комитетом по разведке Сената

- Бывший глава ФБР Джеймс Коми даст публичные показания на слушаниях в комитете по разведке Сената по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы США. Об этом сообщили сопредседатели комитета от республикацев Ричард Берр и представитель демократов Марк Уонер, передает CNN.

По их словам, заседание будет проведено после Дня поминовения 29 мая. Точная дата пока не определена.

«Комитет хочет получить признание от бывшего главы ФБР о его роли в оценке действий разведки по вопросу о вмешательстве России в выборы, которые прошли в США в 2016 году. Я надеюсь, что мы внесем ясность для народа Америки в недавние события, которые широко освещаются в СМИ», — заявил Берр.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку Коми 9 мая. В Министерстве юстиции заявили, что причиной увольнения стали действия бывшего главы ФБР во время расследования в отношении Хиллари Клинтон в 2016 году. Представители демократической партии США обвинили Трампа в подрыве расследования возможного вмешательства России в президентские выборы. Данное расследование было инициировано именно Коми, когда он возглавлял ФБР.Сам Коми в своем прощальном письме к сотрудникам написал, что президент может снять с должности главу ФБР без веских причин или «без причины в принципе».

Председатель комитета палаты представителей конгресса США по надзору и государственной реформе Джейсон Чаффетс направил в ФБР документ, в котором он потребовал от бюро записи контактов Трампа и Коми. В документе сказано, что материалы представители Конгрессы хотели бы получить до 24 мая.

Обращение было подписано представителями Демократической партии США, которые являются членами данного комитета. В обращении озвучено требование «немедленно начать совместное расследование» возможной причастности Трампа и его высокопоставленных чиновников к «заговору», который направлен на то, чтобы помешать расследованиям ФБР.