Ассанж пообещал, что WikiLeaks продолжит свою работу

- Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, впервые выступая перед прессой после того, как прокуратура Швеции прекратила дело против него, пообещал, что его сайт продолжит свою работу, сообщает РИА Новости.

"WikiLeaks продолжит публиковать документы, — сказал Ассанж, обращаясь к журналистам с балкона посольства Эквадора в Лондоне. — Сегодня важная победа для меня… Однако путь только начинается, настоящая война еще впереди".

Он заявил, что не будет терпеть угрозы в свой адрес и в адрес своих сотрудников, однако будет рад диалогу с Минюстом США.

Ассанж также выразил возмущение обещанием британской полиции задержать его в том случае, если он покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, однако отметил, что его юристы будут пытаться выяснить у британских властей статус его дела.

"Я остаюсь задержанным уже семь лет, в тюрьме, под домашним арестом… Удержание и экстрадиция без предъявления обвинений стала отличительной чертой Евросоюза… Цивилизованные страны так себя не ведут", — заявил он.

Ассанж также назвал "важной победой" недавнее освобождение одного из информаторов WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг). Мэннинг была помилована бывшим президентом Бараком Обамой и на днях вышла на свободу.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. С 2012 года он находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда Ассанж обратился к властям латиноамериканской страны с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.