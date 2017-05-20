Ассанж пообещал, что WikiLeaks продолжит свою работу

- Азия и мир, общество
- 9:50, 20 мая 2017
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"WikiLeaks продолжит публиковать документы, — сказал Ассанж, обращаясь к журналистам с балкона посольства Эквадора в Лондоне. — Сегодня важная победа для меня… Однако путь только начинается, настоящая война еще впереди".
Он заявил, что не будет терпеть угрозы в свой адрес и в адрес своих сотрудников, однако будет рад диалогу с Минюстом США.
Ассанж также выразил возмущение обещанием британской полиции задержать его в том случае, если он покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, однако отметил, что его юристы будут пытаться выяснить у британских властей статус его дела.
"Я остаюсь задержанным уже семь лет, в тюрьме, под домашним арестом… Удержание и экстрадиция без предъявления обвинений стала отличительной чертой Евросоюза… Цивилизованные страны так себя не ведут", — заявил он.
Ассанж также назвал "важной победой" недавнее освобождение одного из информаторов WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг). Мэннинг была помилована бывшим президентом Бараком Обамой и на днях вышла на свободу.
В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. С 2012 года он находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда Ассанж обратился к властям латиноамериканской страны с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.