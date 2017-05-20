Президент Николас Мадуро потребовал от Дональда Трампа «убрать руки» от Венесуэлы
- Азия и мир, политика
- 10:25, 20 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - Национальное радио Венесуэлы распространило заявление президента страны Николаса Мадуро, который довольно грубо потребовал от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела его страны. «Убери свои руки отсюда, Дональд Трамп, иди домой, довольно интервенционизма, Венесуэла себя уважает»,— приводит «РИА Новости» выдержку из заявления господина Мадуро.
Ранее администрация президента США ввела санкции в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы и еще семи его членов. Поводом для этого послужили действия суда, который взял на себя функции Национальной ассамблеи.
Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в конце марта после того, как фактически был разогнан парламент. Тогда по всей стране начались демонстрации, участники которых требовали прежде всего отставки президента.
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