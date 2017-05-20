РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Николас Мадуро потребовал от Дональда Трампа «убрать руки» от Венесуэлы
CA-NEWS (CA) - Национальное радио Венесуэлы распространило заявление президента страны Николаса Мадуро, который довольно грубо потребовал от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела его страны. «Убери свои руки отсюда, Дональд Трамп, иди домой, довольно интервенционизма, Венесуэла себя уважает»,— приводит «РИА Новости» выдержку из заявления господина Мадуро.

Ранее администрация президента США ввела санкции в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы и еще семи его членов. Поводом для этого послужили действия суда, который взял на себя функции Национальной ассамблеи.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в конце марта после того, как фактически был разогнан парламент. Тогда по всей стране начались демонстрации, участники которых требовали прежде всего отставки президента.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×