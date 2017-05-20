Юристы Белого дома будут готовиться к возможному импичменту

- Юристы в Белом доме начали изучать возможности импичмента президента США, чтобы Дональд Трамп смог противостоять попыткам отстранить его от власти, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

При этом чиновники в Белом доме считают вероятность импичмента низкой. Это мнение распространено как среди республиканцев, так и среди демократов.

По информации телеканала, юристы на прошлой неделе консультировались со специалистами по импичменту и начали собирать информацию о механизмах работы процедуры.

Разговоры об отстранении Дональда Трампа ходят в СМИ на фоне расследования о предполагаемом вмешательстве России в прошлогодние выборы.