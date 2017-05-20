Юристы Белого дома будут готовиться к возможному импичменту
- Азия и мир, политика
- 11:00, 20 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - Юристы в Белом доме начали изучать возможности импичмента президента США, чтобы Дональд Трамп смог противостоять попыткам отстранить его от власти, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
При этом чиновники в Белом доме считают вероятность импичмента низкой. Это мнение распространено как среди республиканцев, так и среди демократов.
По информации телеканала, юристы на прошлой неделе консультировались со специалистами по импичменту и начали собирать информацию о механизмах работы процедуры.
Разговоры об отстранении Дональда Трампа ходят в СМИ на фоне расследования о предполагаемом вмешательстве России в прошлогодние выборы.
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