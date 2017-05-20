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  20 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Организаторам Олимпиады в Рио вернули 130 медалей из-за ржавчины
CA-NEWS (CA) - Спортсмены вернули организаторам Олимпиады 2016 года в Рио по меньшей мере 130 выигранных медалей из-за того, что на них начали появляться черные пятна и ржавчина. Об этом в интервью Reuters рассказал директор по коммуникациям оргкомитета Игр Марио Андрада.

Награды, как уточнил собеседник агентства, возвращали, в том числе, паралимпийцы. Медали, по его словам, в прошлом году, перед Олимпиадой, были отчеканены бразильским монетным двором.

При этом сообщения о первых подобных проблемах, как уточнил Андрада, появились еще в октябре прошлого года. Однако тогда, по информации Reuters, организаторы Игр заявили, что все изменения на медалях «совершенно нормальны».

«Самая распространенная проблема заключалась в том, что их роняли или же медали были неправильно обработаны и стерся лак», — пояснил, в свою очередь, представитель Олимпиады-2016. Из-за этого, по данным Андрады, в местах, где награды были повреждены, они ржавели или же «темнели». Также, как уточнил директор по коммуникациям мероприятия, у некоторых медалей (их, по информации собеседника Reuters, было порядка 10) «были проблемы из-за сильного холода».

Бразильский монетный двор исправит все дефекты и вернет их владельцам, заключил Андрада.

Всего для Олимпиады в Рио, как поясняет агентство, было произведено 2488 медалей, еще «несколько сотен», по данным Reuters, были отчеканены для Паралимпийских игр. Причем серебряные и бронзовые медали, как замечает агентство, были изготовлены с использованием 30% переработанных материалов.

Олимпиада в Рио состоялась в августе прошлого года. Это были первые подобные соревнования, проходящие в Южной Америке, и вторые в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико. В Играх было разыграно рекордное количество комплектов медалей — 306, а также приняли участие рекордное число стран — 206 — в том числе, Косово и Южный Судан.

«Самая распространенная проблема заключалась в том, что их роняли или же медали были неправильно обработаны и стерся лак», — пояснил, в свою очередь, представитель Олимпиады-2016. Из-за этого, по данным Андрады, в местах, где награды были повреждены, они ржавели или же «темнели». Также, как уточнил директор по коммуникациям мероприятия, у некоторых медалей (их, по информации собеседника Reuters, было порядка 10) «были проблемы из-за сильного холода».

Бразильский монетный двор исправит все дефекты и вернет их владельцам, заключил Андрада.

Всего для Олимпиады в Рио, как поясняет агентство, было произведено 2488 медалей, еще «несколько сотен», по данным Reuters, были отчеканены для Паралимпийских игр. Причем серебряные и бронзовые медали, как замечает агентство, были изготовлены с использованием 30% переработанных материалов.

Олимпиада в Рио состоялась в августе прошлого года. Это были первые подобные соревнования, проходящие в Южной Америке, и вторые в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико. В Играх было разыграно рекордное количество комплектов медалей — 306, а также приняли участие рекордное число стран — 206 — в том числе, Косово и Южный Судан.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591fcdb29a794782729ea7ef?from=newsfeed
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