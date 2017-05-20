Шавкат Мирзиёев встретился с детьми из Узбекистана, отдыхающими в "Аваза"

- Президент Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Туркменистан встретился с детьми из Узбекистана в детском развлекательном парке "Радуга" национальной туристической зоны "Аваза".

В начале мая текущего года в телефонном разговоре президента Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым туркменский лидер выразил готовность детских оздоровительных центров Каспийского побережья принять детей из Узбекистана.

Согласно этому приглашению 100 детей из Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей были отправлены в детский оздоровительный центр “Даянч”. Шавкат Мирзиёев побеседовал с детьми об их впечатлениях от отдыха, дружеских отношениях со сверстниками из Туркменистана, интересовался созданными в оздоровительном центре условиями. Детям вручил подарки.

Рабочий визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан продолжается.