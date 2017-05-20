Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 19 мая прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

Главу государства встретил заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту города Туркменбаши в честь высокого гостя были подняты государственные флаги Узбекистана и Туркменистана, выстроен почетный караул.

Встречи и переговоры, которые пройдут в городе Туркменбаши, станут логическим продолжением узбекско-туркменского диалога на высшем уровне, состоявшегося в ходе государственного визита Президента нашей страны в Туркменистан 6-7 марта текущего года. На них будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

По итогам переговоров глав государств планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах. В рамках визита ожидается также заключение пакета взаимовыгодных коммерческих контрактов и соглашений между представителями бизнес-кругов двух стран.

Мирзиёев также посетит национальную туристическую зону Аваза, где проходят санаторно-оздоровительное лечение дети из различных регионов Узбекистана, наиболее пострадавших от последствий Аральской экологической катастрофы.