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  20 мая 2017
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На кинофестивале в Каннах впервые открыли павильон Казахстана
CA-NEWS (KZ) - На 70-м кинофестивале в Каннах впервые открылся павильон Казахстана, представляющий киноиндустрию страны на одной из главных мировых площадок – на кинорынке Village International, передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, для отечественных кинопроизводителей, прокатчиков, владельцев рентал-студий и представителей киносетей – это редчайшая возможность показать свои проекты, найти новых партнеров и привлечь их в Казахстан.

Кинорынок Каннского фестиваля еще называют глобальной деревней – в ней больше 40 шатров из 40 государств. На переговоры об открытии казахстанского павильона понадобилось 2 года и €40 тысяч на реализацию задумки.

Президент Национальной академии кинематографических искусств и наук РК, официального оператора павильона, Рашид Нугманов убежден, что Каннский фестиваль – огромная возможность для казахстанского кино.

"Фестивали в мире ведь борются за открытие новых имен. И откуда они будут о вас знать, что новое имя грядет, если вы не общаетесь, не сидите, не говорите о ваших фильмах, о вашем видении кинематографа, о киноязыке, об истории, которую вы хотите рассказать. И все это вместе – это ведь часть активной работы над фильмом, а не только на съемочной площадке", – сказал Нугманов.

Сегодня вечером по случаю открытия павильона Казахстана в Национальном центре кинематографии Франции будет официальный прием. Среди приглашенных – руководители и участники Каннского фестиваля и кинорынка, представители Министерства культуры Франции, мэрии города.

"Мне кажется, правда, сейчас такой интересный и важный момент. Каждый раз, когда проходят какие-то мероприятия "киношные" в Алматы, мы всегда слышим: а когда же будут показывать наше кино, мы хотим смотреть наше кино, про нас, на казахском языке. И вот это, я думаю, сейчас начало происходить, и мы видим, что каждый год становится все больше таких фильмов и хотим их представлять и здесь. Мы хотим, чтобы фильмы из Казахстана дошли до мирового зрителя", – поделилась директор павильона Казахстана Анна Качко.

В этом году в основном конкурсе фестиваля участвуют 18 фильмов из разных стран. Казахстанский кинематограф будет представлен в программе короткометражных фильмов семью отечественными лентами. Это кино молодых режиссеров о казахстанской реальности.

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