Эмомали Рахмон улетел в Саудовскую Аравию

- Таджикистан, политика
- 13:16, 20 мая 2017
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В этой поездке Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел Сироджиддин Аслов.
Ранее сообщалось, что в рамках пребывания главы Таджикистана в Саудовской Аравии запланировано проведение ряда двусторонних встреч. В том числе первая встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Выступление Эмомали Рахмона на саммите запланировано на 21 мая.
В саммите примут участие президенты США, Узбекистана, Афганистана, премьер-министр Пакистана, лидеры ряда арабских государств. В общей сложности представители более 50 стран мира.
Ожидается, что 21 мая в рамках саммита пройдут переговоры на высшем уровне.
Президент США Дональд Трамп встретится и пообедает с лидерами более 50 мусульманских стран.
Подробнее: http://news.tj/ru/news/tajikistan/politics/20170520/emomali-rahmon-uletel-v-saudovskuyu-araviyu