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  20 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон улетел в Саудовскую Аравию
CA-NEWS (TJ) - Президент Эмомали Рахмон отбыл в Королевство Саудовская Аравия с целью участия в первом Саммите глав государств арабского, исламского мира и Соединённых Штатов Америки. Он пройдет в Эр-Рияде 21 мая.

В этой поездке Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел Сироджиддин Аслов.

Ранее сообщалось, что в рамках пребывания главы Таджикистана в Саудовской Аравии запланировано проведение ряда двусторонних встреч. В том числе первая встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Выступление Эмомали Рахмона на саммите запланировано на 21 мая.

В саммите примут участие президенты США, Узбекистана, Афганистана, премьер-министр Пакистана, лидеры ряда арабских государств. В общей сложности представители более 50 стран мира.

Ожидается, что 21 мая в рамках саммита пройдут переговоры на высшем уровне.

Президент США Дональд Трамп встретится и пообедает с лидерами более 50 мусульманских стран.

Подробнее: http://news.tj/ru/news/tajikistan/politics/20170520/emomali-rahmon-uletel-v-saudovskuyu-araviyu

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