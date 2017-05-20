Авиакомпания Узбекистана впервые доставила пассажиров в Нью-Йорк на «лайнере мечты»

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 18 мая выполнила свой первый рейс на Boeing 787 Dreamliner по маршруту Ташкент-Рига-Нью-Йорк-Ташкент, сообщает пресс-служба НАК.

В салоне находились 238 пассажиров. Ранее сообщалось, что в первом рейсе будут задействованы 4 экипажа Летного отряда Boeing 787 Dreamliner.

А 27 июля 2017 года впервые в истории национальный авиаперевозчик Узбекистана осуществит прямой беспосадочный перелет из Ташкента в Нью-Йорк.

При этом НАК сохранит рейсы в США через Ригу с частотой один раз в неделю. Время полета составляет 16 часов 50 минут.

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» начала коммерческую эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner в сентябре 2016 года. Сегодня на «лайнерах мечты» выполняются рейсы в Дубаи, Стамбул, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт, Москву, Куала-Лумпур и Сингапур.