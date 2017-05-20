Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию

- Президент США Дональд Трамп прибыл 20 мая в Эр-Рияд - отправной пункт его первого зарубежного турне, в ходе которого он посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии. Кадры прибытия транслирует телеканал Al Arabiya.

Во время первого визита в королевство глава Белого дома обсудит с руководством страны укрепление сотрудничества и развитие отношений, передает ТАСС.

В Эр-Рияде у Трампа запланирована встреча с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Саудовско-американский саммит пройдет под лозунгом "Вместе мы достигнем цели", стороны обсудят сотрудничество в ряде областей, в частности в экономической и военно-технической. Ожидается подписания ряда двусторонних соглашений.

В Эр-Рияде также состоится встреча на высшем уровне лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с Трампом, к которой позднее присоединятся главы более 40 арабских и мусульманских стран. Как сообщил накануне вылета помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, президент встретится с мусульманскими лидерами за обеденным столом, а также обратится к ним с "вдохновляющей, но прямой речью о необходимости давать отпор радикальной идеологии", чтобы "по всему миру доминировало мирное представление об исламе".

Президент США совместно с саудовским монархом будут присутствовать на открытии в Эр-Рияде нового Глобального центра по противодействию экстремистской идеологии. Задача центра - не допустить распространения радикальных идей посредством продвижения диалога культур и цивилизаций, а также религиозной терпимости. В этом контексте пройдет интерактивный форум с участием президента Трампа, посвященный роли социальных сетей в противостоянии терроризму и экстремизму.

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http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4267644