МВД: Хасан Роухани практически обеспечил себе победу на президентских выборах в Иране

- Хасан Роухани практически обеспечил себе победу на президентских выборах в Иране. Это следует из данных, объявленных руководителем Штаба по проведению выборов при МВД ИРИ Али Асгаром Ахмади, сообщает ТАСС

По его словам, обработаны 40,076 млн бюллетеней. Из них признаны действительными 38,940 млн. За Роухани проголосовали 22,796 млн избирателей, за его основного соперника Раиси - 15,452 млн.

Заметно отстали от лидеров два других кандидата. Мостафу Ага Мирсалима поддержали 455 тысяч проголосовавших, Мостафа Хашеми Таба получил 210 тысяч голосов.

Ахмади добавил, что осталось посчитать "еще некоторое количество бюллетеней". Окончательные итоги выборов подведет в ближайшее время министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли.

Учитывая, что в ходе состоявшихся 19 мая выборов проголосовали немногим более 40 млн граждан ИРИ, Хасан Роухани уже недосягаем и практически обеспечил себе победу на выборах.

Окончательные итоги голосования будут объявлены в субботу, "возможно, до полудня, максимум - до 14:00 (12:30 мск)", указал Ахмади.

Двенадцатые по счету в истории исламского Ирана выборы президента состоялись 19 мая. По предварительным данным, явка избирателей превысила 70%.

Борьбу за пост президента ведут четыре кандидата: баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.

Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать только два кандидата - лидеры по итогам голосования.