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  20 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в узком формате
CA-NEWS (UZ) - В центре конгрессов «Аваза» в городе Туркменбаши состоялась беседа в узком формате президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президенты подробно обменялись мнениями по вопросам нынешнего состояния и перспектив сотрудничества между нашими странами, проблемам регионального и международного значения, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба главы РУз.

"Не случайно мы встречаемся на территории "Аваза",- сказал Мирзиёев. Узбекистан нацелен на выход через порты Туркменистана в Каспийское море, международные транспортные коридоры".

Президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по укреплению и развитию сотрудничества между государствами.

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