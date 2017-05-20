Президенты Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в узком формате
- Узбекистан, политика
- 15:11, 20 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - В центре конгрессов «Аваза» в городе Туркменбаши состоялась беседа в узком формате президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Президенты подробно обменялись мнениями по вопросам нынешнего состояния и перспектив сотрудничества между нашими странами, проблемам регионального и международного значения, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба главы РУз.
"Не случайно мы встречаемся на территории "Аваза",- сказал Мирзиёев. Узбекистан нацелен на выход через порты Туркменистана в Каспийское море, международные транспортные коридоры".
Президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по укреплению и развитию сотрудничества между государствами.
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