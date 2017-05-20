Президенты Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в узком формате

- В центре конгрессов «Аваза» в городе Туркменбаши состоялась беседа в узком формате президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президенты подробно обменялись мнениями по вопросам нынешнего состояния и перспектив сотрудничества между нашими странами, проблемам регионального и международного значения, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба главы РУз.

"Не случайно мы встречаемся на территории "Аваза",- сказал Мирзиёев. Узбекистан нацелен на выход через порты Туркменистана в Каспийское море, международные транспортные коридоры".

Президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по укреплению и развитию сотрудничества между государствами.