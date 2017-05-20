Узбекистан и Туркменистан подписали ряд документов

- Узбекистан и Туркменистан подписали ряд документов в рамках рабочего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

Стороны подписали документы, касающиеся последовательного развития сотрудничества в сферах нефтегазовой, энергетики, науки и образования, экологии, транспортной логистики, туризма и спорта, сообщила пресс-служба главы РУз.

На встрече с представителями средств массовой информации Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов отметили, что переговоры прошли в духе взаимного уважения и доверия, в деловой атмосфере, что достигнутые соглашения выведут узбекско-туркменское сотрудничество на качественно новый уровень.