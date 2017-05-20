Узбекистан и Туркменистан подписали ряд документов
- Узбекистан, политика
- 17:39, 20 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Туркменистан подписали ряд документов в рамках рабочего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан.
Стороны подписали документы, касающиеся последовательного развития сотрудничества в сферах нефтегазовой, энергетики, науки и образования, экологии, транспортной логистики, туризма и спорта, сообщила пресс-служба главы РУз.
На встрече с представителями средств массовой информации Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов отметили, что переговоры прошли в духе взаимного уважения и доверия, в деловой атмосфере, что достигнутые соглашения выведут узбекско-туркменское сотрудничество на качественно новый уровень.
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