США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд

- В ходе визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию страны договорились о многомиллиардных военных контрактах. Белый дом подчеркивает, что поставка вооружений поможет «укрепить безопасность региона перед лицом иранской угрозы»

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия договорились об оборонных контрактах на $110 млрд. Подписание документов состоится в рамках визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд, сообщает Reuters.

Представитель Белого дома заявил журналистам, что Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон примут участие в подписании меморандума о намерениях по пакету военных контрактов «для укрепления безопасности королевства и региона Персидского залива перед лицом иранских угроз».

«Этот пакет очень четко демонстрирует приверженность Соединенных Штатов нашему партнерству с Саудовской Аравией и нашим партнерам по Персидскому заливу, а также расширяет возможности для американских компаний в этом регионе и поддерживает создание десятков тысяч новых рабочих мест в военно-промышленном комплексе США», — говорится в заявлении представителя Белого дома.

Дональд Трамп 20 мая прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом. Это его первая официальная зарубежная поездка в качестве президента США. На этой неделе Reuters писал, что США близки к завершению ряда сделок по продаже Саудовской Аравии вооружений более чем на $100 млрд.

Поездка американского президента в Саудовскую Аравию, как отмечало агентство Associated Press, направлена на создание «более прочных партнерских отношений для борьбы с терроризмом в регионе», а также «преодоление охвативших администрацию Трампа противоречий». Источники агентства рассказывали, что контракты будут включать в себя поставку Эр-Рияду танков, боевых кораблей, систем противоракетной обороны и радиолокационных, коммуникационных технологий, а также систем кибербезопасности.​

Администрация Барака Обамы в свое время приняла решение сократить поставки вооружений в Саудовскую Аравию из-за опасений, что они могу​т использоваться против мирного населения в Йемене, где Эр-Рияд ведет военную операцию.

Поездка американского президента в Саудовскую Аравию, как отмечало агентство Associated Press, направлена на создание «более прочных партнерских отношений для борьбы с терроризмом в регионе», а также «преодоление охвативших администрацию Трампа противоречий». Источники агентства рассказывали, что контракты будут включать в себя поставку Эр-Рияду танков, боевых кораблей, систем противоракетной обороны и радиолокационных, коммуникационных технологий, а также систем кибербезопасности.​



Администрация Барака Обамы в свое время приняла решение сократить поставки вооружений в Саудовскую Аравию из-за опасений, что они могу​т использоваться против мирного населения в Йемене, где Эр-Рияд ведет военную операцию.

Теги США, Саудовская Аравия, вооружения



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http://www.rbc.ru/politics/20/05/2017/59204d8a9a79471cb33b512c