Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Саудовскую Аравию
- Узбекистан, политика
- 22:18, 20 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда отбыл в Саудовскую Аравию для участия в Саммите арабо-мусульманских стран и США, который состоится 21 мая в городе Эр-Рияде.
В рамках визита главы государства в Саудовскую Аравию запланировано проведение ряда двусторонних встреч. На переговорах будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, сообщила пресс-служба главы государства.
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