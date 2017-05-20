Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Саудовскую Аравию

- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда отбыл в Саудовскую Аравию для участия в Саммите арабо-мусульманских стран и США, который состоится 21 мая в городе Эр-Рияде.

В рамках визита главы государства в Саудовскую Аравию запланировано проведение ряда двусторонних встреч. На переговорах будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, сообщила пресс-служба главы государства.