РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Иерусалиме Трампа поселят в номере-бомбоубежище, - СМИ
CA-NEWS (CA) - Президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Израиль поселят в гостиничном номере, защищенном от взрывов и отравляющих газов, сообщает NBC.

По информации телеканала, номер Трампа в отеле King David построен таким образом, что даже в случае разрушения всего здания, помещение останется в целости, а люди, находящиеся в аппартаментах, получат переломы.

Менеджер отеля Шелдон Ритц также заявил, что номер оборудован специальной отдельной вентиляцией, которая защитит президента США от газовой атаки, передает РИА Новости.

В охране Трампа также будут задействованы воздушные шары со встроенными инфракрасными камерами и роботы, которые предназначены для обнаружения взрывных устройств.

Продукты и напитки для президента США и его окружения будут проверять американские и израильские специалисты, а число сотрудников полиции, которые будут обеспечивать безопасность кортежа Трампа, составит свыше десяти тысяч человек.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×