Туркменистан и Узбекистан будут совместно разрабатывать месторождения на Каспии

- Туркменистан и Узбекистан будут совместно разрабатывать месторождения на Каспии.

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и Государственный концерн «Туркменнебит» («Туркменнефть») подписали Меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась сегодня по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши, сообщает «Газета.uz».

В аппарате президента Узбекистана пояснили, что документ предусматривает установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана.

Стороны намерены добывать углеводородное сырье на условиях соглашения о разделе продукции. Планируемое сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран.