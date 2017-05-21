Туркменистан и Узбекистан будут совместно разрабатывать месторождения на Каспии
- Узбекистан, экономика
- 8:35, 21 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - Туркменистан и Узбекистан будут совместно разрабатывать месторождения на Каспии.
Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и Государственный концерн «Туркменнебит» («Туркменнефть») подписали Меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась сегодня по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре «Аваза» в Туркменбаши, сообщает «Газета.uz».
В аппарате президента Узбекистана пояснили, что документ предусматривает установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана.
Стороны намерены добывать углеводородное сырье на условиях соглашения о разделе продукции. Планируемое сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран.
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