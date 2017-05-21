Младшая сестра Кейт Миддлтон вышла замуж‍ за бывшего гонщика (фото)

CA-NEWS (CA) - В Великобритании 20 мая связали себя узами брака 33-летняя Пиппа Миддлтон и 41-летний Джеймс Мэтьюс. Бракосочетание светской львицы и миллионера прошло с королевским размахом, пишет "КП".

Свадьбу младшей сестры Кэтрин Миддлтон (герцогини Кембриджской) и бывшего автогонщика, а ныне финансового воротилы британские СМИ уже окрестили главным светским мероприятием года. Что неудивительно, учитывая, сколько представителей королевской семьи и бомонда гуляли на этом бракосочетании.

Свадьба прошла в английском графстве Беркшир. Пара обвенчалась в англиканской церкви Святого Марка на территории частного поместья Энглфилд. На венчании присутствовали около ста человек. После него гости отправились в резиденцию Миддлтонов на банкет. Туда фоторепортёров уже не пустили, но известно, что на неофициальную часть праздника ждали ещё около двухсот человек.

Пиппа Миддлтон с отцом перед церемонией венчанияФото: REUTERS

Но вернёмся к венчанию, которое пара любезно разрешила сфотографировать. Главными участниками церемонии стали принц Джордж и принцесса Шарлотта, разбрасывавшие перед женихом и невестой цветочные лепестки. А их мама - Кейт Миддлтон - выступила в качестве няни для всех деток, присутствовавших на торжестве. Что касается папы самых знаменитых малышей Великобритании, принца Уильяма, то он смотрел венчание рядом со своим братом - принцем Гарри. К удивлению папарацции, последний пришёл без своей девушки - актрисы и модели Меган Маркл. Вероятно, пара решила всё же не нарушать английскую свадебную традицию: нет кольца - нет приглашения. То есть, англичане обычно не приглашают на венчание возлюбленных своих гостей, если те официально не расписаны. Хотя известно, что ради любимой принца Гарри Пиппа и Джеймс были готовы сделать исключение.

Трогательный момент: старшая сестра расправляет платье Пиппы перед входом в церковь Фото: REUTERS

За детьми во время церемонии присматривала старшая сестра невесты Фото: REUTERS

Юные участники церемонии бросали перед молодожёнами лепестки цветов Фото: REUTERS

Принц Уильям (слева) и принц ГарриФото: REUTERStrue_kpru

Ну и, конечно, главной интригой церемонии было подвенечное платье, которое наденет Пиппа. Увиденное стоило ожиданий. Невеста выбрала лаконичный наряд от дизайнера Джайлза Дикона. Платье было строгим, элегантным. И тем самым напомнило знаменитое платье, в котором выходила замуж старшая сестра невесты - Кейт Миддлтон. Фату для Пиппы создал Стивен Джонз, а туфли, расшитые жемчугом, - Маноло Бланик.

Платье знаменитой невесте доверили шить Джайлзу ДиконуФото: REUTERS

Стоит отметить, что платье на невесте сидело идеально. Известно, что Пиппа несколько месяцев готовилась к тому, чтобы его надеть - сидела на диете, усиленно занималась спортом... Результат - на лицо и на тело: девушка выглядела хрупкой и грациозной, как и положено классической невесте.



Муж и жена - теперь официально!Фото: REUTERS

Кстати, в церковь Пиппа и её отец прикатили на раритетном серебристом кабриолете Jaguar 1951 года выпуска, сообщает ВВС. Это выглядело весьма эффектно. Впрочем, вся остальная церемония прошла без помпы. СМИ удивляются тому, что свадьба обошлась молодожёнам всего в 390 тысяч долларов. Папарацци рассчитывали на большее. Ведь известно, что одно лишь обручальное кольцо Пиппы стоило порядка 325 тысяч в американской валюте!

Кейт Миддлтон переживала - справится ли её двухлетняя дочь с ролью цветочницы. Но Шарлотта не подвела!Фото: REUTERS

Кейт Миддлтон с дочкой - принцессой Шарлоттой Фото: REUTERS



Принцессу Шарлотту фотографировали чуть ли не чаще, чем невесту Фото: REUTERS

Отметим, что молодожёны знакомы уже более 10 лет. В 2012 году у них был короткий роман, который не привёл ни к чему серьёзному. Однако Пиппа и Джеймс после него сумели остаться друзьями.

Сразу после праздничного банкета молодожёны отправились в свадебное путешествиеФото: REUTERS

В 2016 году они решили дать своим отношениям второй шанс. И тот оказался удачным! Меньше чем через год Джеймс Мэттьюс сделал предложение Пиппе Миддлтон на отдыхе в Озерном крае в северной части Англии. Девушка ответила «да». И вот - Пиппа с Джеймсом супруги. Что ж, совет да любовь!