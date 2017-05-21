Украинская служба Euronews прекратила вещание

- Украинская служба Euronews объявила о прекращении вещания с воскресенья, 21 мая 2017 года. Об этом говорится в Facebook телеканала.

«Украинская служба Euronews прощается... После почти шести лет работы в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском языке. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!» — говорится в сообщении.

В марте 2015 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины аннулировал лицензию украиноязычной версии Euronews по просьбе Национальной телекомпании Украины (НТКУ), которая осуществляла вещание этого телеканала. Тогда председатель Нацсовета Юрий Артеменко пояснил, что несколько лет назад власти Украины заключили договор с Euronews на «кабальных условиях». По словам Артеменко, эти условия были прописаны плохо, а основной коллектив телеканала находился во Франции и делал продукт, ориентируясь «на свои ценности». Артеменко отметил, что годовой платеж по Euronews составляет около €5 млн, и общий долг перед телеканалом составляет около €11 млн.

Тогда же лицензионное соглашение с Euronews​ заключила группа Inter Media Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Сейчас этот бизнесмен находится в Австрии, в 2014 году он был арестован властями этой страны по запросу ФБР и отпущен под залог. США продолжают добиваться его экстрадиции из Австрии, передает РБК.