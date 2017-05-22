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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане после отравления мороженым арестованы три предпринимателя
CA-NEWS (UZ) - В Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана после массового отравления арестованы три предпринимателя, производившие мороженое. Местным властям пришлось закрыть все магазины по продаже мороженого.

В результате употребления мороженым в Шахриханском районе были госпитализированы свыше 200 человек. Источники сообщили, что в общей сложности отравились около 1,5 тысячи человек.

По словам врачей, массовое отравление мороженым в Шахриханском районе произошло из-за того, что сотрудники местной санитарно-эпидемиологической станции своевременно не проводили проверки на предприятиях по производству мороженого, а также из-за отсутствия дежурного врача в районной больнице в день ЧП.

«Предприятия по производству мороженого в Шахрихане можно проверить один раз в год, согласно плановой проверке. Даже самый плохой производитель мороженого знает, когда будет проведена проверка», - сказал на условиях анонимности врач из Шахрихана.

​По данным правоохранительных органов Андижанской области, отравившиеся мороженым жители сообщили, что ели мороженое в кафе «Макс» в центре Шахриханского района.

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