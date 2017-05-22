В Ташкенте откроется Ашхабадский сад

- Узбекистан, общество
- 9:02, 22 мая 2017
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Мирзияев поздравил туркменский народ с днем принятия Конституции Туркменистана и днем рождения великого поэта Махтумкули. Знаменательная дата поэта широко отмечалась и в Узбекистане, в честь него открыты улица и памятник, на этой улице будет создан Ашхабадский сад, сказал он.
По итогам переговоров, как сообщает пресс-служба президента, между министерствами и ведомствами двух стран подписаны документы, касающиеся развития сотрудничества в сферах нефтегазовой, энергетики, науки и образования, экологии, транспортной логистики, туризма и спорта.
На встрече с представителями СМИ Шавкат Мирзияев и Гурбангулы Бердымухамедов отметили, что переговоры прошли в духе взаимного уважения и доверия, в деловой атмосфере, а достигнутые соглашения выведут узбекско-туркменское сотрудничество на качественно новый уровень.