В Ташкенте откроется Ашхабадский сад

- В Ташкенте будет создан Ашхабадский сад, который станет символом взаимных отношений между Узбекистаном и Туркменистаном. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во время встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Мирзияев поздравил туркменский народ с днем принятия Конституции Туркменистана и днем рождения великого поэта Махтумкули. Знаменательная дата поэта широко отмечалась и в Узбекистане, в честь него открыты улица и памятник, на этой улице будет создан Ашхабадский сад, сказал он.

По итогам переговоров, как сообщает пресс-служба президента, между министерствами и ведомствами двух стран подписаны документы, касающиеся развития сотрудничества в сферах нефтегазовой, энергетики, науки и образования, экологии, транспортной логистики, туризма и спорта.

На встрече с представителями СМИ Шавкат Мирзияев и Гурбангулы Бердымухамедов отметили, что переговоры прошли в духе взаимного уважения и доверия, в деловой атмосфере, а достигнутые соглашения выведут узбекско-туркменское сотрудничество на качественно новый уровень.