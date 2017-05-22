Бердымухамедов и Мирзиёев покатались на велосипедах, яхте, карете и позанимались в тренажерном зале (фото)

- После официальной части визита президента Узбекистана в Туркменистан 20 мая, главы государств отправились на отдых, сообщает портал Хроники Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев покатались на велосипедах, поплавали на яхте “Галкыныш” и на карете добрались до спортивного центра, где президент Туркменистана показал своему узбекскому коллеге упражнеия на тренажерах. Повторять за Бердымухамедовым Мирзиёев не стал.

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