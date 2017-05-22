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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов и Мирзиёев покатались на велосипедах, яхте, карете и позанимались в тренажерном зале (фото)
CA-NEWS (TM) - После официальной части визита президента Узбекистана в Туркменистан 20 мая, главы государств отправились на отдых, сообщает портал Хроники Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев покатались на велосипедах, поплавали на яхте “Галкыныш” и на карете добрались до спортивного центра, где президент Туркменистана показал своему узбекскому коллеге упражнеия на тренажерах. Повторять за Бердымухамедовым Мирзиёев не стал.

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Комментарии (7)
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dikos
12:42, 22 мая 2017
мда, тоталитаризм
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sonyps
12:28, 22 мая 2017
,,Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем"
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Kanat_Osmonov
11:28, 22 мая 2017
"Улибаемся и машем, улыбаемся и п*ашем, вашу м...ть!"- кричат надзиратели туркмены на берегу.
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frunze17
11:11, 22 мая 2017
Ласточка его - класс! А бедный народ на пляже, с флажками, салютует .., и попробуй не выйди ..
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gosha1210
10:15, 22 мая 2017
Цитата: ramazana 09:36, 22.05.2017
Кучер слабоват, дресс код не проходит, неужели президент Туркменистана не заметил этого:)))))
Внатуре..каждый уважающий себя пацан знает, что "кто носит Адидас тот настоящий ***раст")))
Вообщем туркменбаши показал свои игрушки
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kyrgyzbai
09:41, 22 мая 2017
издевательство над народом.
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ramazana
09:36, 22 мая 2017
Кучер слабоват, дресс код не проходит, неужели президент Туркменистана не заметил этого:)))))
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