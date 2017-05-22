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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане предлагают создать организацию «последователей Лидера нации»
CA-NEWS (TJ) - Группа учителей средних школ Таджикистана обратилась в Министерство образования и науки с просьбой создать молодежную организацию «Пайрави пешво» (Последователь Лидера нации).

В новую организацию могут вступить старшеклассники средних общеобразовательных школ. «Последователи Лидера нации», по мнению авторов идеи, будет похожа на комсомольскую организацию советских времен и заполнит идеологическую пустоту в школах.

Сотрудник Министерства образования и науки Таджикистана Самариддин Афгонов сказал, что предложение о создании новой молодежной организации будет изучено руководством министерства. «Идея интересная, нужно ее всесторонне изучить, конкретизировать все детали», - сказал он.

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон в октябре прошлого года в соответствии с новым конституционным законом «Об основоположнике мира и национального единства - Лидера нации» был объявлен основателем независимого Таджикистана.

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Комментарии (2)
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tusha
11:33, 22 мая 2017
что было с комсомолом, с партией мы все знаем....................началась перестройка и развалились, разбежались люди в разные стороны и по своим квартирам........то же самое будет у них.
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Dormidont43
11:08, 22 мая 2017
Идея хорошая. Может что то и получится.
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