В Таджикистане предлагают создать организацию «последователей Лидера нации»

- Группа учителей средних школ Таджикистана обратилась в Министерство образования и науки с просьбой создать молодежную организацию «Пайрави пешво» (Последователь Лидера нации).

В новую организацию могут вступить старшеклассники средних общеобразовательных школ. «Последователи Лидера нации», по мнению авторов идеи, будет похожа на комсомольскую организацию советских времен и заполнит идеологическую пустоту в школах.

Сотрудник Министерства образования и науки Таджикистана Самариддин Афгонов сказал, что предложение о создании новой молодежной организации будет изучено руководством министерства. «Идея интересная, нужно ее всесторонне изучить, конкретизировать все детали», - сказал он.

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон в октябре прошлого года в соответствии с новым конституционным законом «Об основоположнике мира и национального единства - Лидера нации» был объявлен основателем независимого Таджикистана.