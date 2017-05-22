В Астане жители ветхих домов подали в суд на акимат столицы (видео)

- В Астане 12 жителей собрались у здания администрации Астаны, чтобы передать городским чиновникам повестку в суд, которую они накануне получили в Алматинском районном суде Астаны.

Жители просят суд отменить постановление акимата города, по которому их переселяют из центральной части Астаны (пересечение улиц Кенесары и Янушкевича) из их ветхих двухэтажных домов, 1960 года постройки, в район жилого комплекса «Жагалау-4». У самого комплекса, где люди получают квартиры по пилотной программе переселения из ветхих и аварийных домов, нет еще названия, как и наименования улицы.

По словам Алены Кодак, им дают на имеющиеся их трехкомнатные квартиры жилплощадь в две комнаты, «не учитывая семейное положение, и урезая еще полезную площадь и не рассматривают тот факт, что в семьях есть разнополые дети, инвалиды».

Как отмечает другая жительница Наталья Навицкая, их не устраивает район, куда их переселяют, рядом с ним озеро сточных вод Талдыколь, от которого периодически разносится дурной запах по всему городу, который в прошлом году критиковал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В управлении жилья Астаны сказали, что людям предоставляются квартиры согласно их общей площади. По словам представителя управления жилья акимата Саулегуль Жаксыбаевой, никаких нарушений прав граждан не происходит, а городские власти хотят улучшить условия проживания граждан в аварийных домах.