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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с Трампом в Саудовской Аравии (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп обсудили основные направления двустороннего взаимодействия, в том числе углубление торгово-экономических, политических и культурно-гуманитарных связей. Также президенты обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках участия в Саммите «США - Исламский мир», который прошел в воскресенье 21 мая, президент Казахстана провел краткие переговоры с рядом глав государств и руководителями делегаций,

Также, в ходе встречи Нурсултсан Назарбаев и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества. Они также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам.

Глава государства выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития.

Первый в истории саммит «США — Исламский мир» проходит в столице Саудовской Аравии. В нем участвуют главы 55 государств.

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Комментарии (2)
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bayzak76
13:18, 22 мая 2017
Китаезам за завтраком перепадал урок на РФ тоже козни всякие строит

Решил быть в хороших отношениях с Муслим странами
Нет аватара
Dormidont43
11:20, 22 мая 2017
Трамп обьезжает владения!
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