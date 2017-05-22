Вице-президент Афганистана Дустум, обвиняемый в изнасиловании экс-губернатора одной из провинции, покинул страну

- Вице-президент Афганистана, генерал Абдул Рашид Дустум покинул страну. Как сообщает Радио Озодлик со ссылкой на советника Дустума по связям с прессой Ясин Хамош, он уехал на лечение в Турцию.

Позже другой соратник вице-президента, депутат парламента от его партии Джyнбиш – Башид Пхмад Таяндж заявил, что Дустум не скрылся, что после лечения Дустум вернется на родину. Никаких подробностей о его состоянии здоровья не приводится.

Власти Афганистана в 2016 году начали расследование в связи с заявлением бывшего губернатора провинции Джузджан – Ахмада Ишчи, который утверждает, что люди Дустума его похитили, избили и подвергли сексуальному надругательству.

Экс-губернатор афганской провинции Джаузджан Ахмад Эшчи обвинил вице-президента страны генерала Абдул-Рашида Дустума в похищении и сексуальных домогательствах, пишет сегодня Би-би-си.

По его словам, его насильно удерживали пять дней в резиденции генерала.

В течение этого времени вице-президент и еще десять мужчин якобы совершали в отношении бывшего губернатора действия сексуального характера, - говорится в сообщении.

Как сообщает афганское издание Khaama Press, Эшчи также заявил, что вице-президент снимал на видео сексуальное насилие.

В интервью афганскому телеканалу Tolonews, Ахмад Эшчи рассказал, что генерал угрожал убить его.

Генерал Дустум назвал эти обвинения провокацией. Он утверждает, что Эшчи задержали и удерживали не его телохранители, а сотрудники разведывательной службы страны, подозревающие политика в причастности к беспорядкам в провинции.

генеральная прокуратура Афганистана выдала ордер на арест 9 охранников вице-президента.

Сейчас генерал Дустум по-прежнему находится под негласным домашним арестом в связи с разбирательством, которым занимается афганская прокуратура. Обвинения были выдвинуты прокуратурой только в адрес телохранителей вице-президента, и сам генерал проходил по делу как свидетель. Сам генерал не пошёл навстречу следствию и игнорировал вызовы на допросы.