Вице-президент Афганистана Дустум, обвиняемый в изнасиловании экс-губернатора одной из провинции, покинул страну

- Азия и мир, общество
- 10:02, 22 мая 2017
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Позже другой соратник вице-президента, депутат парламента от его партии Джyнбиш – Башид Пхмад Таяндж заявил, что Дустум не скрылся, что после лечения Дустум вернется на родину. Никаких подробностей о его состоянии здоровья не приводится.
Власти Афганистана в 2016 году начали расследование в связи с заявлением бывшего губернатора провинции Джузджан – Ахмада Ишчи, который утверждает, что люди Дустума его похитили, избили и подвергли сексуальному надругательству.
Экс-губернатор афганской провинции Джаузджан Ахмад Эшчи обвинил вице-президента страны генерала Абдул-Рашида Дустума в похищении и сексуальных домогательствах, пишет сегодня Би-би-си.
По его словам, его насильно удерживали пять дней в резиденции генерала.
В течение этого времени вице-президент и еще десять мужчин якобы совершали в отношении бывшего губернатора действия сексуального характера, - говорится в сообщении.
Как сообщает афганское издание Khaama Press, Эшчи также заявил, что вице-президент снимал на видео сексуальное насилие.
В интервью афганскому телеканалу Tolonews, Ахмад Эшчи рассказал, что генерал угрожал убить его.
Генерал Дустум назвал эти обвинения провокацией. Он утверждает, что Эшчи задержали и удерживали не его телохранители, а сотрудники разведывательной службы страны, подозревающие политика в причастности к беспорядкам в провинции.
генеральная прокуратура Афганистана выдала ордер на арест 9 охранников вице-президента.
Сейчас генерал Дустум по-прежнему находится под негласным домашним арестом в связи с разбирательством, которым занимается афганская прокуратура. Обвинения были выдвинуты прокуратурой только в адрес телохранителей вице-президента, и сам генерал проходил по делу как свидетель. Сам генерал не пошёл навстречу следствию и игнорировал вызовы на допросы.