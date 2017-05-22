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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев принял участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США

CA-NEWS (UZ) - В городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся Саммит арабо-мусульманских стран и США. В саммите приняли участие главы государств-членов Организации исламского сотрудничества, США, генеральные секретари ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Президент Узбекистана принял участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США, сообщила пресс-служба главы государства. Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Ол Сауд, приветствуя участников саммита, отметил, что их участие имеет важное значение для повышения престижа этого форума.

Форум значим тем, что способствует усилению противодействия экстремизму и терроризму, продвижению идей толерантности, укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества.

В повестку дня Саммита арабо-мусульманских стран и США вошли вопросы обеспечения глобального мира и стабильности, совместной борьбы с терроризмом и насилием. Внимание участников саммита было обращено на предотвращение угроз миру, сохранение национальных и религиозных ценностей и культуры всех стран.


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