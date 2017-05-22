В Монголии провели первую операцию по пересадке сердца животного

CA-NEWS (MNG) - Группа хирургов под руководством академика Начингийн Баасанжава успешно провела первую трансплантацию сердца в животноводстве. Операция прошла в первом центре Монголии, сообщает портал Gogo.

В последние годы в первом медицинском центре реализуется программа по адаптации и изменению методов трансплантации органов и стволовых клеток путем экспериментов на животных. Четыре пациента, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний последней стадии, будут спасены, если программа по трансплантации сердца будет принята в Монголии.

В настоящее время команда хирургов первого медицинского центра спасла 12 людей с заболеванием почек и одного пациента с заболеванием печени, проведя шесть трансплантаций органов от умерших доноров.