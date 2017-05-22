В Сурхандарьинской области Узбекистана дотла сгорел базар «Хабиб» (видео)

- В Денауском районе Сурхандарьинской области Узбекистана в ночь на 19 мая произошёл крупный пожар. В результате него дотла сгорел известный в области вещевой рынок «Хабиб». Видеозапись с места происшествия доступна в видеохостинге youtube.

По предварительной информации, причиной пожара на вещевом рынке стало короткое замыкание электропроводки. В отделении Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана заявили, что базар пришёл в полную непригодность.