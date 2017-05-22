В Сурхандарьинской области Узбекистана дотла сгорел базар «Хабиб» (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 10:56, 22 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Денауском районе Сурхандарьинской области Узбекистана в ночь на 19 мая произошёл крупный пожар. В результате него дотла сгорел известный в области вещевой рынок «Хабиб». Видеозапись с места происшествия доступна в видеохостинге youtube.
По предварительной информации, причиной пожара на вещевом рынке стало короткое замыкание электропроводки. В отделении Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана заявили, что базар пришёл в полную непригодность.
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