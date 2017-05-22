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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Исекешев отчитался о борьбе с незаконными свалками в Астане

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о ликвидации незаконных мусорных свалок в столице, передает Tengrinews.kz.

"На территории города в рамках экологического месячника было выявлено 130 несанкционированных свалок, из них ликвидировано 111, осталось ликвидировать 19 точек. Было вывезено и захоронено 12 тысяч 210 тонн мусора. Кроме этого, ежедневный вывоз ТБО и мусора составляет 465-500 тонн в день", - написал Исекешев в Facebook.

Аким города отметил, что по району "Алматы": выявлено 25 свалок, ликвидировали 23, осталось две. Вывезено на полигон 4 200 тонн мусора, ежедневный вывоз ТБО и мусора составляет 140 тонн в день. По району "Есиль": выявлено 45 свалок, ликвидировали 35, осталось десять. Вывезено на полигон 3 710 тонн мусора, ежедневный вывоз ТБО и мусора составляет 95 тонн в день. По району "Сарыарка": выявлено 60 свалок, ликвидировали 53, осталось семь. Вывезено более 4,3 тысячи тонн мусора. Ежедневный вывоз ТБО и мусора составляет 230 тонн в день.

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