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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев поздравил Хасана Рухани с переизбранием
CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Хасана Рухани с убедительной победой на выборах и переизбранием президентом Исламской Республики Иран.

Глава государства в послании отметил, что результаты выборов «стали свидетельством высокого доверия народа Ирана к проводимой Вами внутренней и внешней политике», сообщила пресс-служба президента.

Мирзиёев выразил уверенность, что стороны совместными усилиями поднимут взаимовыгодное партнерство на качественно новый уровень.

Шавкат Мирзиёев пожелал Хасану Рухани долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и достижения новых рубежей в ответственной государственной деятельности, а дружественному иранскому народу – мира и процветания.

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