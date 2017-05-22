Шавкат Мирзиёев поздравил Хасана Рухани с переизбранием

- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Хасана Рухани с убедительной победой на выборах и переизбранием президентом Исламской Республики Иран.

Глава государства в послании отметил, что результаты выборов «стали свидетельством высокого доверия народа Ирана к проводимой Вами внутренней и внешней политике», сообщила пресс-служба президента.

Мирзиёев выразил уверенность, что стороны совместными усилиями поднимут взаимовыгодное партнерство на качественно новый уровень.

Шавкат Мирзиёев пожелал Хасану Рухани долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и достижения новых рубежей в ответственной государственной деятельности, а дружественному иранскому народу – мира и процветания.