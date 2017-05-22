Шавкат Мирзиёев поздравил Хасана Рухани с переизбранием
- Узбекистан, политика
- 11:05, 22 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Хасана Рухани с убедительной победой на выборах и переизбранием президентом Исламской Республики Иран.
Глава государства в послании отметил, что результаты выборов «стали свидетельством высокого доверия народа Ирана к проводимой Вами внутренней и внешней политике», сообщила пресс-служба президента.
Мирзиёев выразил уверенность, что стороны совместными усилиями поднимут взаимовыгодное партнерство на качественно новый уровень.
Шавкат Мирзиёев пожелал Хасану Рухани долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и достижения новых рубежей в ответственной государственной деятельности, а дружественному иранскому народу – мира и процветания.
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