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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Стивен Хокинг призывает человечество искать другую планету для проживания

CA-NEWS (CA) - Свое заявление ученый сделал на пресс-конференции, посвященной подготовке фестиваля науки и искусства «Starmus», который пройдет в Норвегии, профессор сказал: «Я твердо убежден, что мы должны начать поиск альтернативных планет для возможного жилья», сообщает Independent.

«У нас нехватка пространства на Земле, и нам необходимо преодолеть технические ограничения, мешающие нам жить в других местах во Вселенной», - сказал он.

Профессор Стивен Хокинг повторил свое предупреждение о том, что выживание человека зависит от поиска нового дома за пределами Земли. Он считает, что поиск других планет для колонизации должен начаться сейчас.

Астрофизик и основатель фестиваля «Starmus», доктор Исраелян Гарик сказал: «Этот фестиваль посвящен искусству и науке. Две самые важные ценности, которые мы имеем на этой планете ».

Профессор С. Хокинг будет основным докладчиком на фестивале «Starmus» в Норвегии.

Стивен Уильям Хокинг—всемирно известный английский физик-теоретик и популяризатор науки. С 2015 года в Лондонском королевском обществе была представлена «Медаль Стивена Хокинга за научную коммуникацию», которая ежегодно присуждается деятелям науки и искусства за распространение научных знаний и вручается в ходе международного фестиваля науки и искусств «Starmus»

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Комментарии (5)
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boloyoung
13:19, 22 мая 2017
Ну на земле останутся одни китайцы, а все остальные станут межпланетными беженцами)
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tusha
12:51, 22 мая 2017
а, вот китайцы так не считают....................они готовы заселять Землю до победного ...........
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boloyoung
12:36, 22 мая 2017
Люди сами себя уничтожают: кто в погоне за сверхприбылью, кто в попытках элементарно выжить. Люди в существа глуповатые, с узким мышлением, животными инстинктами и рефлексами. И даже те кто считается умными ( бизнесмены, политики, дипломаты) на деле самые глупые и недальновидные люди.
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rostovanasa
11:36, 22 мая 2017
Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda
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Mokasiny_Manitu
11:20, 22 мая 2017
Правильно говоришь
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