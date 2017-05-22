Стивен Хокинг призывает человечество искать другую планету для проживания

CA-NEWS (CA) - Свое заявление ученый сделал на пресс-конференции, посвященной подготовке фестиваля науки и искусства «Starmus», который пройдет в Норвегии, профессор сказал: «Я твердо убежден, что мы должны начать поиск альтернативных планет для возможного жилья», сообщает Independent.

«У нас нехватка пространства на Земле, и нам необходимо преодолеть технические ограничения, мешающие нам жить в других местах во Вселенной», - сказал он.

Профессор Стивен Хокинг повторил свое предупреждение о том, что выживание человека зависит от поиска нового дома за пределами Земли. Он считает, что поиск других планет для колонизации должен начаться сейчас.

Астрофизик и основатель фестиваля «Starmus», доктор Исраелян Гарик сказал: «Этот фестиваль посвящен искусству и науке. Две самые важные ценности, которые мы имеем на этой планете ».

Профессор С. Хокинг будет основным докладчиком на фестивале «Starmus» в Норвегии.

Стивен Уильям Хокинг—всемирно известный английский физик-теоретик и популяризатор науки. С 2015 года в Лондонском королевском обществе была представлена «Медаль Стивена Хокинга за научную коммуникацию», которая ежегодно присуждается деятелям науки и искусства за распространение научных знаний и вручается в ходе международного фестиваля науки и искусств «Starmus»