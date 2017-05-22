КНДР объявила об успешном пуске баллистической ракеты

CA-NEWS (CA) - Северная Корея назвала успешным свой очередной пуск ракеты средней дальности, произведенный 21 мая, передают Reuters и южнокорейское агентство Ренхап.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за тестовым пуском ракеты типа "Пуккыксон-2". Он "одобрил серийное производство этой ракеты", - добавляет агентство Ренхап. Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН 23 мая проведет экстренные консультации в связи с очередным ракетным пуском КНДР.

В воскресенье, 21 мая, южнокорейские военные заявили о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.



