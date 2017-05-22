Вице-премьер-министр Туркменистана покончил жизнь самоубийством

CA-NEWS (TM) - 3 мая на 52-ом году жизни в Ашхабаде скончался заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов, сообщает “Хроники Туркменистана” со ссылкой на источники.

Причиной смерти вице-премьера стало самоубийство через повешение.

Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.

По данным, Батыр Эрешов похоронен на родовом кладбище в Бухарском вилаяте Узбекистана.