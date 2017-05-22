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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-премьер-министр Туркменистана покончил жизнь самоубийством

CA-NEWS (TM) - 3 мая на 52-ом году жизни в Ашхабаде скончался заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов, сообщает “Хроники Туркменистана”  со ссылкой на источники.

Причиной смерти вице-премьера стало самоубийство через повешение.

Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.

По данным, Батыр Эрешов похоронен на родовом кладбище в Бухарском вилаяте Узбекистана.

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Комментарии (4)
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maratkanay
12:41, 22 мая 2017
Вот это понимаю борьба с коррупцией!!!
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boloyoung
12:31, 22 мая 2017
Наши хапуги на такой шаг не пойдут. Они любят себя и считают себя центром Вселенной и хозяевами миров. Они грабят госказну и свой народ. Им позволено все, что не позволено простому гражданину, ибо они - сверхлюди.
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ainurochka
12:24, 22 мая 2017
pandro
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pandro
12:12, 22 мая 2017
оказывается в Кыргызстане самая благоприятная среда для коррупционеров, своруй миллионы, 10% отвали судам и в аппарат, живи дальше!
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