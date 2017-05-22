Вице-премьер-министр Туркменистана покончил жизнь самоубийством
- Туркменистан, происшествия
- 11:36, 22 мая 2017
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CA-NEWS (TM) - 3 мая на 52-ом году жизни в Ашхабаде скончался заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов, сообщает “Хроники Туркменистана” со ссылкой на источники.
Причиной смерти вице-премьера стало самоубийство через повешение.
Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.
По данным, Батыр Эрешов похоронен на родовом кладбище в Бухарском вилаяте Узбекистана.
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