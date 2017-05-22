Сирийские повстанцы полностью оставили город Хомс
- Азия и мир, политика
- 11:37, 22 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - Сирийские власти объявили, что правительственные силы теперь полностью контролируют город Хомс в центральной части страны - впервые с начала конфликта в Сирии весной 2011 года.
Губернатор провинции Талял Барази сказал, что в городе не осталось ни оружия, ни боевиков после того, как при участии российских военных была заключена и реализована договоренность об эвакуации повстанцев, сообщает русская служба Би-би-си.
Им дали свободно покинуть город.
По словам Барази, последний автобус с повстанцами и членами их семей покинул Хомс и направился в район аль-Ваер - последний, который контролирует оппозиция в окрестностях города.
Как ожидается, большинство повстанцев направятся в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках оппозиции.
Основные силы повстанцев покинули Хомс еще в 2014 году после того, как в течение нескольких лет город находился в осаде.
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