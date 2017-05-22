РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Сирийские повстанцы полностью оставили город Хомс
CA-NEWS (CA) - Сирийские власти объявили, что правительственные силы теперь полностью контролируют город Хомс в центральной части страны - впервые с начала конфликта в Сирии весной 2011 года.

Губернатор провинции Талял Барази сказал, что в городе не осталось ни оружия, ни боевиков после того, как при участии российских военных была заключена и реализована договоренность об эвакуации повстанцев, сообщает русская служба Би-би-си.

Им дали свободно покинуть город.

По словам Барази, последний автобус с повстанцами и членами их семей покинул Хомс и направился в район аль-Ваер - последний, который контролирует оппозиция в окрестностях города.

Как ожидается, большинство повстанцев направятся в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках оппозиции.

Основные силы повстанцев покинули Хомс еще в 2014 году после того, как в течение нескольких лет город находился в осаде.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×