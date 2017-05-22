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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Фото дня: Рахмон, Мирзиёев и Назарбаев на самите Саммите арабо-мусульманских стран

CA-NEWS (UZ) - В городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся Саммит арабо-мусульманских стран и США. В саммите приняли участие главы государств-членов Организации исламского сотрудничества, США, генеральные секретари ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В Саммите принимают участие президенты Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и Казахстана - Нурсултан Назарбаев.

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