Фото дня: Рахмон, Мирзиёев и Назарбаев на самите Саммите арабо-мусульманских стран

CA-NEWS (UZ) - В городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся Саммит арабо-мусульманских стран и США. В саммите приняли участие главы государств-членов Организации исламского сотрудничества, США, генеральные секретари ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В Саммите принимают участие президенты Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и Казахстана - Нурсултан Назарбаев.





