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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон встретился с Дональдом Трампом в Саудовской Аравии (фото, видео)

CA-NEWS (TJ) - Эмомали Рахмон в Саудовской Аравии встретился с президентом США Дональдом Трампом, побеседовал по душам с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзияевым и пообедал с лидерами 50 мусульманских стран, прилетевших в Эр-Рияд на первый самммит глав государств арабского, исламского мира и Соединённых Штатов Америки, который состоялся 21 мая, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

В рамках участия в саммите президент Таджикистана провел ряд двухсторонних встреч: с королем Саудовской Аравии Абдулазизом Оли Саудом, президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, президентом Узбекистана Шакатом Мирзияевым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, эмиром Кувейта Сабахом ал-Ахмад ал-Джобир ас-Сабах, эмиром Катара Шейхом Тамим бин Хамад Оли Сони.

Встретился Эмомали Рахмон и с Лидером Египта Абдульфаттахом ас-Сиси и премьер-министрами Бангладеш и Ливии Хасиной Вазед и Саадом Харири.

В ходе этих встреч. передает пресс-служба президента РТ, были обсуждены вопросы развития отношений Таджикистана с вышеназванными государствами.

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Комментарии (3)
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pandro
13:12, 22 мая 2017
Где Атамбаев? дайте ответ почему Атамбаев не поехал?
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Mosko
12:59, 22 мая 2017
don_2011
В это время, наш сочинял новые песни.
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don_2011
12:15, 22 мая 2017
А что наш не полетел туда? Там были все президенты.
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