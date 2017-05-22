Эмомали Рахмон встретился с Дональдом Трампом в Саудовской Аравии (фото, видео)

CA-NEWS (TJ) - Эмомали Рахмон в Саудовской Аравии встретился с президентом США Дональдом Трампом, побеседовал по душам с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзияевым и пообедал с лидерами 50 мусульманских стран, прилетевших в Эр-Рияд на первый самммит глав государств арабского, исламского мира и Соединённых Штатов Америки, который состоялся 21 мая, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

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В рамках участия в саммите президент Таджикистана провел ряд двухсторонних встреч: с королем Саудовской Аравии Абдулазизом Оли Саудом, президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, президентом Узбекистана Шакатом Мирзияевым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, эмиром Кувейта Сабахом ал-Ахмад ал-Джобир ас-Сабах, эмиром Катара Шейхом Тамим бин Хамад Оли Сони.

Встретился Эмомали Рахмон и с Лидером Египта Абдульфаттахом ас-Сиси и премьер-министрами Бангладеш и Ливии Хасиной Вазед и Саадом Харири.

В ходе этих встреч. передает пресс-служба президента РТ, были обсуждены вопросы развития отношений Таджикистана с вышеназванными государствами.