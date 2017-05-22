Рустам Эмомали поручил пресекать завышение цен на рынках в священный месяц Рамазан

- Председатель города Душанбе Рустам Эмомали подписал накануне постановление о насыщении столичных рынков продуктами питания первой необходимости в священный месяц Рамазан.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, ответственным структурам поручено принять меры по насыщению рынков в месяц Рамазан продуктами первой необходимости и предотвращению повышения цен на потребительских рынках.

Соответствующие поручения даны ГУП «По производству, купле и продаже продукции первой необходимости города Душанбе», руководству рынков «Саховат», «Дехкон», «Шохмансур» и другим организациям и учреждениям, сообщает Авеста.

Они обязаны в течение месяца обеспечить всеми необходимыми условиями и освободить от выплаты единовременной денежной суммы торговцев, продавцов. Агентству по государственным материальным резервам при правительстве РТ и обществу «Таджикматлубот» поручено осуществлять поставку продуктов на рынки столицы.

Согласно постановлению, в месяц Рамазан на стоянке возле рынка « Мехргон», площадке возле рынка «Караболо», на площади возле Комитета по строительству и архитектуре, расположенной по улице Хусейнзода-36, южной части парка «Дружбы народов» будут организованы ярмарки-продажи сельхозпродукции из регионов страны.