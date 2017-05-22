В Монголии состоялась первая церемония вручения кинонаград
CA-NEWS (MNG) - В Монголии 19 мая была организована первая церемония награждения за лучшие работы в монгольском кинематографе – «Cinema Awards», сообщает Baatar Mn.
Церемония вручения наград прошла в отеле и конференц-центре Corporate Hotel & Convention Center
Первый этап отбора наград «Cinema Awards» рассмотрел 47 фильмов, вышедшие в 2016 году и отобрал 12 лучших.
Лента «Итгэл» получила награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший музыкальный рейтинг».
В состав жюри первого монгольского конкурса кино вошли народные артисты, режиссеры, писатели, заслуженные деятели культуры и художники.
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